Условия проживания инвалидов проверят в Лужском районе

В домах, где проживают инвалиды, начали обследования жилых помещений и общего имущества. Цель обследования — проверить доступность среды и комфорт пребывания в помещениях, где проживают люди с ограниченными возможностями.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.08.2017 №330 «О мероприятиях по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649 „О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов“ на территории Ленинградской области» Вы имеете право обратиться в комиссию по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. 100 предоставив документы:

о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт, (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); о признании гражданина инвалидом (справка МСЭ), в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом.

Администрация г. Луги просит обратить внимание жителей на то, что при обследовании жилых помещений инвалидов осуществляется оценка индивидуальных потребностей инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленных инвалидностью:

стойкие расстройства двигательной функции, сопряженные с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; стойкие расстройства функции слуха, сопряженные с необходимостью использования вспомогательных средств; стойкие расстройства функции зрения, сопряженные с необходимостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств; задержки в развитии и другими нарушениями функций организма человека.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (81372) 2-49-93, 2-37-97.