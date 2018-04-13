В Калининградской области проверили состояние воинских захоронений

Результаты этого мониторинга сообщил глава региональной службы Государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов . По его словам, по сравнению с прошлым годом количество замечаний к содержанию воинских захоронений и других мемориальных памятников значительно сократилось. Однако, различные недостатки проверяющие обнаружили примерно на полусотне памятников. Причем, в некоторых муниципалитетах они не устраняются ещё с прошлого года.

Чаще всего это утрата слоя краски, потёки, сколы на мемориальных плитах и плохо читаемые эпитафии. Глава службы отметил, что у муниципалитетов есть время чтобы устранить эти проблемы до Дня Победы. В нормативное состояние мемориалы необходимо привести до 20 апреля.