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DFDS приобретает U. N. Ro-Ro — крупнейшую судоходную группу в зоне Средиземного моря
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DFDS приобретает U. N. Ro-Ro — крупнейшую судоходную группу в зоне Средиземного моря 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
U. N. Ro-Ro эксплуатирует пять маршрутов, соединяющих Италию и Францию с Турцией, 12 судов и портовых терминалов в Триесте и в Пендике, Стамбул. В U. N. Ro-Ro работает 500 человек. Сделка подлежит утверждению властями.
В настоящий момент датская судоходная группа DFDS подписала соглашение о приобретении 98,8% акций судоходного оператора U. N Ro-Ro у турецких частных компаний Actera и Esas по цене 950 миллионов евро. U. N. Ro-Ro является крупнейшим в Турции оператором судов, перевозящих грузы Ro-Ro, и является эффективным дополнением к крупной транспортной сети DFDS в Балтийском море, Северном море и Английском канале. В зоне Средиземного моря DFDS на данный момент обслуживает маршрут между Францией и Тунисом.
«Экономика Турции входит в число 18 крупнейших мировых экономик. Торговля с ЕС чрезвычайно динамична. С момента основания оператора U. N. Ro-Ro в 1994 году морские перевозки продолжают отвоевывать долю рынка у автомобильного транспорта, потоку которого препятствуют автомобильные пробки, пограничный контроль и таможенные формальности. Сегодня 55% торговли осуществляется по морю, и объём продолжает расти, принося значительную пользу оператору U. N. Ro-Ro, который является основным оператором на этом рынке», — рассказал Нильс Смедегард, генеральный директор и президент DFDS.
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