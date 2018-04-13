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Апелляция «Скендербеу» на лишение клуба титула чемпиона Албании удовлетворена
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Апелляция «Скендербеу» на лишение клуба титула чемпиона Албании удовлетворена 

Газета.Ru 1 час назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляцию «Скендербеу» на решение Албанской футбольной ассоциации, которая лишила клуб титула чемпиона страны в сезоне-2015/16, сообщает ТАСС.
Дело против албанского клуба было инициировано в 2016 году после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать команду от участия в еврокубках по обвинению в причастности к проведению договорных матчей. В частности, сообщается, что «Скендербеу» участвовал более чем в 50 договорных встречах.
В 2017 году клуб признали виновным в нарушении этического и дисциплинарного кодексов, в результате чего он был лишен титула чемпиона Албании, завоеванного в сезоне-2015/16.
Представители «Скендербеу» подали апелляцию в CAS, который провел расследование и постановил, что Албанская ассоциация не имеет надлежащей правовой основы для введения санкций против клуба.
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