Апелляция «Скендербеу» на лишение клуба титула чемпиона Албании удовлетворена

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляцию «Скендербеу» на решение Албанской футбольной ассоциации, которая лишила клуб титула чемпиона страны в сезоне-2015/16, сообщает ТАСС

Дело против албанского клуба было инициировано в 2016 году после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать команду от участия в еврокубках по обвинению в причастности к проведению договорных матчей. В частности, сообщается, что «Скендербеу» участвовал более чем в 50 договорных встречах.

В 2017 году клуб признали виновным в нарушении этического и дисциплинарного кодексов, в результате чего он был лишен титула чемпиона Албании , завоеванного в сезоне-2015/16.

Представители «Скендербеу» подали апелляцию в CAS, который провел расследование и постановил, что Албанская ассоциация не имеет надлежащей правовой основы для введения санкций против клуба.