Центр досуга в районе Аэропорт поможет подопечным приюта для животных

Центр досуга и спорта «Орбита», который расположен на территории района Аэропорт, окажет помощь приюту для бездомных животных на улице Зорге. Принять участие в акции может любой желающий. Об этом рассказала представитель центра Екатерина Копейкина

— Мы собираем корм для собак и кошек, губки и щетки для мытья мисок, поводки и шлейки, средства по уходу за домашними животными и многое другое. С полным списком необходимых вещей можно ознакомиться на нашей странице в Facebook, — поделилась Копейкина.

Вещи и корм можно приносить по адресу Малый Коптевский проезд, д. 4/6. Cправки по телефону: 8 (499) 152-56-44. (мю)