Ещё
Центр досуга в районе Аэропорт поможет подопечным приюта для животных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр досуга в районе Аэропорт поможет подопечным приюта для животных 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Центр досуга и спорта «Орбита», который расположен на территории района Аэропорт, окажет помощь приюту для бездомных животных на улице Зорге. Принять участие в акции может любой желающий. Об этом рассказала представитель центра Екатерина Копейкина.
— Мы собираем корм для собак и кошек, губки и щетки для мытья мисок, поводки и шлейки, средства по уходу за домашними животными и многое другое. С полным списком необходимых вещей можно ознакомиться на нашей странице в Facebook, — поделилась Копейкина.
Вещи и корм можно приносить по адресу Малый Коптевский проезд, д. 4/6. Cправки по телефону: 8 (499) 152-56-44. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
О творчестве Платонова и Шаламова поговорили старшие школьники в библиотеке на Усиевича В вузе на Волоколамке научат управлять спортивным беспилотником В Благовещенском храме на Красноармейской помолятся о даровании детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств99
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»126
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны140
Украина пригрозила России по газу250
Умер юморист Андрей Жмакин53
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение