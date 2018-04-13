Концерты, игры и полевая кухня: как пройдут городские субботники

Столичные власти подготовили для желающих принять участие в субботниках увлекательные мероприятия.

По ожиданию столичных властей, в городских субботниках, которые пройдут в этом году 14 и 21 апреля, примут участие около 2,8 миллиона человек. При этом городские власти подготовили для желающих увлекательные мероприятия в эти дни. Например, для участников субботников готовят концерты, мастер-классы, квесты и другие интересные мероприятия.

Где будет проходить субботник

Основные работы в рамках месячника по благоустройству, который идет в городе, ведут сотрудники коммунальных служб. Во время субботников горожане убирают мусор, а также приводят в порядок клумбы и газоны. Для этого нужно разрыхлить почву, высадить цветы и кустарники.

При этом сотрудники комплекса городского хозяйства каждый год проводят фотоконкурсы для активных участников субботников. С 1 по 30 апреля желающие должны опубликовать на своих страницах в социальных сетях фото с хештегами #Янасубботник и #ЧистаяМосква. Победители смогут посетить экскурсию на одном из уникальных объектов комплекса городского хозяйства.

Традиция

Убирать улицы и зоны отдыха в городе в весенний период стало традицией чуть меньше века назад. Однако своим появлением она обязана событию, не имеющему отношения к уборке. В 1919 году (12 апреля) столичные железнодорожники после своей смены решили бесплатно отремонтировать несколько паровозов. Эту идею подхватили другие фабрики и заводы. В результате, с мая по июню того года в Москве прошло 30 субботников

Субботник-2018

Согласно планам столичных властей, за два дня городских субботников должны быть убраны около 12 тысяч гектаров газонов, помыты свыше 16 тысяч фасадов и цоколей, приведены в порядок более восьми тысяч фонарей, покрашены более 433 тысяч метров ограждений, более пяти тысяч контейнеров и почти 52 тысячи урн.

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