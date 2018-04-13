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В Дмитровском районе весной обновят детские и спортивные площадки
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В Дмитровском районе весной обновят детские и спортивные площадки 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Комплексное благоустройство ждет 11 дворов в Дмитровском районе этой весной. Как рассказала заместитель главы управы района Роза Антонян, четыре из них выбрали жители Дмитровского на портале «Активный гражданин», а еще семь утвердил «Жилищник» в соответствии со степенью износа покрытия и оборудования.
— На детских и спортивных площадках заменят резиновое покрытие и обновят оборудование, кое-где заменят малые архитектурные формы, — сообщила Антонян. — Кроме того, во всех дворах выполнят работы по ремонту асфальта, а также проведут полную модернизацию контейнерных площадок.
Жители Дмитровского проголосовали за благоустройство по следующим адресам: Ангарская ул., д. 67, корп. 3, Дмитровское ш., д. 155, корп. 3, ул. Лобненская, д. 15, корп. 2, ул. Яхромская, д. 1а. «Жилищник» утвердил адреса: Ангарская ул., д. 53, корп. 1, д. 57, корп. 1, Ангарская ул., д. 67, корп. 1, Клязьминская ул., д. 8б, Клязьминская ул., д. 11, корп. 2, Коровинское ш., д. 36, корп. 1, Лобненская ул., д. 12, корп. 4, Яхромская ул., д. 1, корп. 2. (мю)
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