В Башкирии непопулярна альтернативная гражданская служба

Военный комиссар Башкирии Игорь Харченко 13 апреля негативно высказался об организациях, которые обещают получение военного билета военнообязанными молодыми людьми.

«В последнее время в Уфе появились фирмы, которые обещают военный билет законно, — пояснил он. — Цена за эту услугу — до 150 тысяч рублей. Никто законно и бесплатно военный билет не выдаёт, кроме призывной комиссии муниципального образования».

«Эти организации могут зарабатывать деньги, не делая ничего незаконного, — добавил сотрудник Башвоенкомата Риф Валеев. — С ребятами заключаются договора о юридическом сопровождении. Не все же здоровые. Они проходят ту же медицинскую комиссию, но платно. А исполнители это ставят себе в заслугу. И таких фактов много».

В числе условий освобождения от срочной службы в комиссариате назвали состояние здоровья, ситуацию, когда у призывника погибли отец или родной брат в период прохождения военной службы, или если юноша выбрал альтернативную гражданскую службу.

В прошлом году в отношении 8 человек призывные комиссии приняли решение о замене военной службы альтернативной гражданской. Среди предложенных специальностей — машинист прачечной психоневрологического интерната, дворник в больнице, санитар в доме-интернате для престарелых, почтальон.

Всего с 2002 года такую стезю выбрал 91 человек.

«Альтернативная служба у молодёжи непопулярна, — убеждён Риф Валеев. — Есть определённые требования к таким людям. У молодого человека должно сформироваться определённое мировоззрение, убеждения, которые не позволяют ему брать оружие в руки. Заявление об альтернативной службе он должен подать минимум за полгода до своего призыва и отстоять свою позицию перед членами призывной комиссии».

Такой способ отдачи долга Родине длиннее, он может продлиться от 18 до 21 месяца. По мнению Игоря Харченко, им пользуются те, кто пытается избежать военной службы. В прошлом году двое призывников не хотели проходить медкомиссию, не пошли на альтернативную службу, сказавшись больными. Когда их, наконец, обследовали, у одного оказалась одна нога короче другой на 3 см, у другого тоже выявили заболевание.