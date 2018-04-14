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Власти Барнаула ждут подъема уровня воды в Оби до 6 метров
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Власти Барнаула ждут подъема уровня воды в Оби до 6 метров 

АиФ — Алтай 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Сотрудники управления по делам ГОЧС Барнаула три раза в день отчитываются перед главой города Сергеем Дугиным о паводковой обстановке. Барнаул готовится к новым подтоплениям в связи с резким подъемом уровня воды в реке Оби.
«Прогнозы неблагоприятные, поэтому готовимся к уровню воды около 6 метров», — рассказал Вадим Чутчев, начальник территориального управления микрорайона Затон.
В частности, специалисты уже делают предположения относительно подтопления пригорода. Так, при достижении отметки 580 см подтопит не только дорогу в микрорайон Затон, но и объездной путь на остров Шубинский. Но на остров ведет еще понтонный мост.
Между тем низменные участки — улицы Бобровская, Проточная, Матросская-Бортовая — планируют обезопасить от подтопления. Так, было отсыпано 1800 тонн глиняного вала. Подготовили еще 1700 мешков с песком.
В поселке подготовили эвакопункты, созданы запасы продуктов и медикаментов.
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