Адвокат: Китайская контрафактная модель — экономическое чудо для России

Руководители всех фракций Госдумы и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин внесли законопроект, подразумевающий ответные действия на недружественные шаги США и других государств. Документ ограничивает поставки некоторой американской продукции, в том числе лекарств, сельхозпродуктов, алкоголя, сигарет, исключение составляют случаи ввоза для личного пользования. Также может быть запрещено иностранное ПО для государственных и муниципальных нужд и некоторых категорий юридических лиц. Ещё одна возможная ответная мера — производство продукции США без согласия правообладателей, сообщает «Интерфакс»

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН поддержал введение в РФ модели производства по китайскому принципу.

«Это более чем реально. Всё экономическое чудо Китая было построено на контрафакте. Единственная возможность сохранить наше экономическое пространство и развиваться — это движение по пути Китая. Китай великолепно умеет подражать, замечательно умеет заимствовать. Ничего нового Китай не разработал. На его территории было дешевле создать мировые заводы, которые были легализованы и которые, благодаря дешёвой рабочей силе, смогли получить массовое распространение на территории республики. Это же экономическое чудо мы можем перенести в Россию при условии, что у нас будет азиатско-тихоокеанский рынок сбыта, потому что европейцы с нами работать не будут, американцы постараются нас изолировать», — считает эксперт.

Эксперты рынка: Отказом от американского алкоголя и табака никого не накажешь В то же время решение о новых санкциях против американской продукции Маршани резко раскритиковал.

«Санкции, которые предлагает Госдума, неконструктивны, они ничего не поменяют. Америка не является потребителем нашей продукции, мы являемся потребителями продукции Америки. Причём большая их часть — высочайшего класса. Это как назло кондуктору купить билет, пойти пешком. Наоборот, мы должны сделать всё возможное, чтобы производить крупные мировые бренды либо под нашим наименованием, либо под фирменным наименованием существующих компаний, но на территории России. То есть нам нужно воспроизвести модель экономики Китая, используя наш научно-технический потенциал. У тогда у мировой общественности просто не хватит духа перекрыть кислород нам», — заключил в эфире НСН Маршани.