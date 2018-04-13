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В СЗАО на гала-концерте выступят народники
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В СЗАО на гала-концерте выступят народники 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Гала-концерт лауреатов II Открытого городского Фестиваля народного творчества для юношества и детей «Россия — твоя и моя» пройдет в «Хорошево» 15 апреля, в 14:00. Раус-программа стартует в 13:00  — В рамках концерта запланирован показ номеров, отобранных профессиональным жюри более чем из 6 тыся заявок, в семи номинациях — поведала Вероника Петрухина, пресс-секретарь дворца творчества.
Заслуженные артисты России наградят победителей конкурса. Конкурсный этап проходил с декабря прошлого года, по март 2018. Участие приняли порядка 10 тысяч человек. Самому молодому было всего 4 года, самый старший участник — 18 лет. Участники были не только из Москвы, но и из других регионов Страны.
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