В СЗАО на гала-концерте выступят народники 

Гала-концерт лауреатов II Открытого городского Фестиваля народного творчества для юношества и детей «Россия — твоя и моя» пройдет в «Хорошево» 15 апреля, в 14:00. Раус-программа стартует в 13:00 — В рамках концерта запланирован показ номеров, отобранных профессиональным жюри более чем из 6 тыся заявок, в семи номинациях — поведала Вероника Петрухина, пресс-секретарь дворца творчества.
Заслуженные артисты России наградят победителей конкурса. Конкурсный этап проходил с декабря прошлого года, по март 2018. Участие приняли порядка 10 тысяч человек. Самому молодому было всего 4 года, самый старший участник — 18 лет. Участники были не только из Москвы, но и из других регионов Страны.