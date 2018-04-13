После публикации 72.ru СК проверит тюменскую фирму, работники которой устроили забастовку

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Отсыпали щебнем и забыли: в управе КАО рассказали, когда на улице Технической появится асфальт