После публикации 72.ru СК проверит тюменскую фирму, работники которой устроили забастовку 

После публикации 72.ru о забастовке работников на территории тюменской стройфирмы следственный комитет организовал проверку. Массовая акция прошла сегодня, 13 апреля. Рабочим строительной компании «Техинжстрой», по им словам, несколько месяцев не выплачивали заработную плату. А руководство организации на вопросы рабочих постоянно отвечало тем, что деньги скоро будут.
— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в публикации интернет-издания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в пресс-службе СКР по Тюменской области. Как рассказал 72.ru один из рабочих стройфирмы, после забастовки организация пообещала выплатить долги по зарплате. Но точных дат им не называли. Это не первый случай в Тюмени, когда рабочие не получают свою заработную плату и вынуждены требовать её с работодателей. В начале апреля бизнесмен грозился выпрыгнуть из окна, если управляющая компания не вернёт ему долг. В конце марта рабочий забрался на кран на строительной площадке и требовал выдать ему зарплату. Чем закончилась эта история, читайте в нашем предыдущем материале. Уже более трех лет длится судебное разбирательство вокруг ООО «Завод ОПБ „Сибкомплектмонтаж“», где более 200 рабочих не могут получить свою заработную плату. Долг фирмы перед рабочими — 29 миллионов рублей. Все эти годы дело находится под контролем прокуратуры.