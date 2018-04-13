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УФАС: борьба автосервисов за машины правительства Челябинской области была незаконной
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УФАС: борьба автосервисов за машины правительства Челябинской области была незаконной 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Решение челябинского УФАС России о наличии картельного сговора среди компаний, которые в 2015 году претендовали на обслуживание автомобилей правительства региона, признано законным. Так постановил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщает пресс-служба антимонопольного органа. Теперь уже окончательно подтверждено, что три фирмы: «Эра», Строительная компания «Магма» и «Тотачи-Сервис» — действовали нечестно на торгах, организованных Управлением делами губернатора и правительства Челябинской области. Они сговорились о снижении цены на услуги по проведению технического обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей Toyota и Lexus таким образом, чтобы победителем оказалась одна из фирм, а сторонние компании сами выбыли из гонки.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», схема была довольно простой. «Тотачи-Сервис» предложил цену почти на треть ниже начальной, а «Эра» и «Магнум» вскоре снизили ее более чем на половину. Тогда остальные участники торгов — «Уральский технический центр» и «Сейхо Моторс Сервис Ист» — отказались от дальнейшего участия, потому что было уже слишком невыгодно. Впоследствии оказалось, что вторые части заявок «Эры» и «Магнума» не соответствуют требованиям, поэтому победителем оказался «Тотачи».
«Челябинское УФАС России в 2018 году за нарушение антимонопольного законодательства вынесло постановления о наложении на ООО «Эра» штрафа в размере 423 тыс. рублей, на ООО «Тотачи-Сервис» — 243 тыс. рублей. ООО Строительная компания «Магма» не привлечено к административной ответственности в связи с ликвидацией, — прокомментировали в пресс-службе Челябинского УФАС. — Подтверждением незаконного поведения компаний стал также выявленный Челябинским УФАС России факт участия ООО «Эра» и ООО Строительная компания «Магма» в торгах с одного IP-адреса, указание в заявках одного и того же контактного номера телефона. Кроме того, основная деятельность данных компаний связана со сферой строительства, а не ремонтом автомобилей. Из трех участников картеля только ООО «Тотачи-Сервис», заранее определенный потенциальным победителем, специализируется на техобслуживании и ремонте легковых автомобилей».
В итоге и Арбитражный суд Челябинской области, и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признали верным решение антимонопольщиков о том, что три компании нарушили требования закона о защите конкуренции.
Фото с сайта pixabay.com.
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