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75 лет исполнилось самой эффективной спецслужбе мира
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75 лет исполнилось самой эффективной спецслужбе мира 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
19 апреля 1943 года была создана легендарная спецслужба — Главное управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР.
«Смерш» — это слово знакомо даже человеку, далекому от истории спецслужб. Оно наводило ужас на немецких шпионов и диверсантов, фашистских пособников и предателей. И вызывало уважение у фронтовиков — бойцов и командиров Красной Армии, плечом к плечу с которыми армейские чекисты добывали Победу.
«Смерш» был создан на одном из самых трудных этапов Великой Отечественной войны, после доставшейся ценой тяжелых потерь победы в Сталинградской битве.
Органы «Смерш» вместе с армией и флотом стали единым организмом, способным с одинаковой эффективностью наносить силам противника мощные удары и защищать советские войска от подрывной деятельности немецкой разведки.
Сотрудники «Смерш» обеспечили надежную защиту военных секретов и скрытность подготовки операций советских войск. Благодаря их работе ни один стратегический план советского командования не стал достоянием противника.
Контрразведчики выявили и обезвредили свыше 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов, 6 тысяч террористов. Передали в немецкие разведцентры большой объем стратегической дезинформации.
Во время 180 радиоигр арестовали более 400 сотрудников и агентов германской разведки, захватили тонны взрывчатки, большое количество шпионского снаряжения и оружия, уничтожили при высадке парашютистов десятки вражеских самолетов.
Сотрудники «Смерш» не позволили уйти от возмездия нацистским преступникам, ответственным за многочисленные злодеяния на захваченных территориях, сотрудникам спецслужб и карательных органов Германии, изменникам Родине, палачам и пособникам фашистов.
«Смерш» приблизил наступление Победы в Великой Отечественной войне, сберег жизнь многим тысячам бойцов и командиров. Свыше шести тысяч сотрудников «Смерш» отдали жизнь за Отечество.
«Смерш» навсегда останется в мировой истории как самая эффективная специальная служба.
Объединившись ради великой цели — спасения Родины от врага, — армия и военная контрразведка «Смерш» не только выполнили все возложенные на них задачи, но и поразили мир размахом и мощью войсковых и чекистских операций.
В этот знаменательный день от всей души поздравляем ветеранов-контрразведчиков и действующих сотрудников военной контрразведки с праздником — 75-летием Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР!
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