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Усс: проблемы «Русала» ускорят реализацию проекта «Технологическая долина»
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Усс: проблемы «Русала» ускорят реализацию проекта «Технологическая долина» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Проблемы "Русала" из-за введенных в отношении компании санкций со стороны США только ускорят реализацию проекта «Технологическая долина» в Красноярске, где предполагается разместить около 100 производств, которые будут выпускать из алюминия продукт с высокой добавленной стоимостью, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Красноярского края Александр Усс.
"Сегодня не в лучшем положении в течение нескольких дней находится компания «Русский алюминий», но они уже порядка года работают над проектом так называемой «Технологической долины». Я думаю, этот кризис, эти проблемы только ускорят то, чем они занимаются", — сказал Усс телеканалу на полях Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).
Он напомнил, что речь идет о создании около сотни обрабатывающих производств, которые будут из алюминия делать продукт с высокой добавленной стоимостью, «а не заниматься продажей только на экспорт первичного алюминия», добавил Усс.
США неделю назад ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, «Русал», "Группа ГАЗ".
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).
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