Усс: проблемы «Русала» ускорят реализацию проекта «Технологическая долина»

"Сегодня не в лучшем положении в течение нескольких дней находится компания «Русский алюминий», но они уже порядка года работают над проектом так называемой «Технологической долины». Я думаю, этот кризис, эти проблемы только ускорят то, чем они занимаются", — сказал Усс телеканалу на полях Красноярского экономического форума (КЭФ-2018).

Он напомнил, что речь идет о создании около сотни обрабатывающих производств, которые будут из алюминия делать продукт с высокой добавленной стоимостью, «а не заниматься продажей только на экспорт первичного алюминия», добавил Усс.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).