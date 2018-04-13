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Бондарев: приостановка сотрудничества с США в космосе не повредит России
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Бондарев: приостановка сотрудничества с США в космосе не повредит России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Приостановка сотрудничества с США в атомной, авиастроительной, ракетно-космической сферах не отразится негативно на состоянии соответствующих российских отраслей, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Атомная, авиастроительная, ракетно-космическая отрасли — это стратегически важные сферы нашей промышленности и экономики. Поэтому освобождение их от взаимосвязи с враждебной нам страной обусловлено требованием в том числе национальной безопасности. Атомная энергетика, космо— и самолётостроение России абсолютно самодостаточны, независимы от иностранных поставок товаров, работ и услуг, на соответствующих рынках мы выступаем скорее как экспортёры. Поэтому приостановление сотрудничества с США и их сателлитами никак не отразится на состоянии данных российских отраслей", — заявил Бондарев.
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