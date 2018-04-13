Более 165 млн рублей намерены затратить на велодорожки в Ростове-на-Дону 

Как сообщает пресс-служба гордумы, департаментом автодорог донской столицы разработаны схемы организации велосипедных дорожек общей протяженностью более 25 км.
Их предполагается проложить по проспектам Коммунистическому Космонавтов, Сельмаш, Стачки, Шолохова и 40-летия Победы, улицам Волкова, Зорге и Пушкинской, бульвару Комарова, переулкам Доломановскому и Братскому.
Проект по созданию дорожек будут реализовывать поэтапно.
В настоящее время общая протяженность велосипедных дорожек в Ростове-на-Дону составляет 12,7 км.