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Более 165 млн рублей намерены затратить на велодорожки в Ростове-на-Дону
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Более 165 млн рублей намерены затратить на велодорожки в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба гордумы, департаментом автодорог донской столицы разработаны схемы организации велосипедных дорожек общей протяженностью более 25 км.
Их предполагается проложить по проспектам Коммунистическому Космонавтов, Сельмаш, Стачки, Шолохова и 40-летия Победы, улицам Волкова, Зорге и Пушкинской, бульвару Комарова, переулкам Доломановскому и Братскому.
Проект по созданию дорожек будут реализовывать поэтапно.
В настоящее время общая протяженность велосипедных дорожек в Ростове-на-Дону составляет 12,7 км.
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