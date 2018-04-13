Ещё
Рыбаки на резиновой лодке застряли у берегов Финского залива
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыбаки на резиновой лодке застряли у берегов Финского залива 

360tv.ru 44 минуты назад
Экстренные службы организовали спасательную операцию в Финском заливе. Помощь потребовалась двум мужчинам, которые взяли на рыбалку резиновую лодку с мотором. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Мужчины 12 апреля отплыли от берега на несколько сотен метров, после чего застряли во льдах Финского залива. Помощь рыбакам оказали местные спасатели, которые с помощью катера на воздушной подушке эвакуировали пленников водной стихии.
Служебная собака нашла по следу потерявшегося мальчика. Содействие сотрудникам МЧС также оказывали около 30 местных жителей.
360tv.ru: последние новости
Госдума предложила правительству зеркально ответить на санкции США Совфед: Россия может приостановить поставки в США двигателей РД‐180 Три билборда по‐русски. Гринпис призвал «Пятерочку» отказаться от пластиковых пакетов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств90
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»85
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны90
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США181
Украина пригрозила России по газу236
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение