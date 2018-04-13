Рыбаки на резиновой лодке застряли у берегов Финского залива

Экстренные службы организовали спасательную операцию в Финском заливе. Помощь потребовалась двум мужчинам, которые взяли на рыбалку резиновую лодку с мотором. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Мужчины 12 апреля отплыли от берега на несколько сотен метров, после чего застряли во льдах Финского залива. Помощь рыбакам оказали местные спасатели, которые с помощью катера на воздушной подушке эвакуировали пленников водной стихии.