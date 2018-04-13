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В ярославской школе ученик впечатал очки в глаз однокласснику
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В ярославской школе ученик впечатал очки в глаз однокласснику 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Конфликт одноклассников в школе № 16 в Ярославле чуть не обернулся непоправимыми последствиями для одного из учеников.
— Вчера в начале одиннадцатого мне позвонила классный руководитель Игоря, — рассказала мама девятиклассника Оксана Ильичёва. — Дрожащим голосом она сообщила, что Игорь в драке получил травмы и его необходимо отвезти в больницу, надо наложить швы.
Оксана схватила младшего ребёнка и побежала в школу. В кабинете врача сидел побледневший старший сын.
— Приехала, а там красотень сидит в кабинете врача — под глазом рана сантиметра два, аж кость видно, в кровище вся одежда и половина лица, — говорит Оксана.
Она сама вызвала скорую и начала выяснять, что произошло с её ребёнком.
— Игорь шёл с физкультуры, и к нему начал задираться одноклассник, с которым не было дружеских отношений, — рассказала Оксана, — Поскольку мальчик там задира, то поведение его было вполне привычным, и Игорь не обратил на него особого внимания. Тот начал толкаться, но Игорь отмахнулся. Судя по всему, забияка вошел в раж и уже не мог остановиться. В ход пошли кулаки. Начал наносить удары по лицу, разбил очки. И стекла от очков как раз и раскроили щеку. Игорь говорит, что сам держал руки в кармане, потому что не ожидал нападения, одноклассники подтверждают его слова. Сколько ударов было — никто не помнит. Но настучал он моему сыну так, что в Соловьёвской больнице пришлось ему делать МРТ.
По заключению медиков, подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, на рану под глазом пришлось наложить швы.
— Мы написали заявление в полицию и прошли судебную экспертизу, — сказала Оксана Ильичёва.
В школе после инцидента начали внутреннее расследование.
— Всё произошло во время перемены, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы. — Такой случай впервые произошёл в нашей школе. Эти мальчики раньше не конфликтовали. Сейчас создан приказ о расследовании несчастного случая, мы собрали объяснения со свидетелей, сделали запрос в травмпункт.
В конце февраля в школу в Заволжском районе ученик умудрился принести пневматический пистолет и устроил из него стрельбу.
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