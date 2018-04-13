Мечта дровосека: шесть вопросов о башкирском лесе и том, каким он будет через 10 лет

Почти половина территории Башкирии покрыта лесом. Но бескрайняя тайга — под угрозой, и дело не только в «черных лесорубах»: в ближайшие 10 лет вырубка леса вырастет в два раза. Неужели в погоне за прибылью не пощадят ни бор, ни сосенки, а нашим внукам останутся только пеньки?

В откровенной беседе с корреспондентом Ufa1 идеолог лесной промышленности и директор Института стратегических исследований Дмитрий Котов и руководитель Центра экономических исследований Диляра Гамилова развеяли наши опасения, и рассказали, что станет с лесом в ближайшем будущем.

Лесорубы валят около 30% запланированных к вырубке деревьев

Вопрос 1: Лес для Башкирии — важный источник дохода

По оценкам ученых, в Башкирии около 829 миллиона кубометров учтенной древесины. Но в бюджет республики лесная промышленность приносит в лишь 14,3 миллиарда рублей в год, что составляет около 1,3% бюджета. На кубометре леса (в один «КамАЗ» входит 25 кубов) республика зарабатывает всего 1,5 тысячи рублей.

Запасы леса в Башкирии действительно велики — республика занимает третье место в федеральном округе после Пермского края Кировской области . При этом, тот же Пермский край зарабатывает на лесе 48,7 миллиардов — за счет плотной вырубки. А самая эффективная стратегия в ПФО у Оренбургской области — регион рубит мало, но занимается активной переработкой древесины в другие продукты. Каждый срубленный кубометр леса приносит области 22,8 тысяч рублей.

По новой программе развития лесопромышленности, к 2030 году доходы от башкирского леса можно увеличить до 63,6 миллиардов.

С 1 кубометра дерева — низкий доход, а деревоперерабатывающих производств в республике мало

Вопрос 2: «Черные лесорубы» наносят лесу непоправимый ущерб

По оценкам экспертов Института стратегических исследований при филиале РАН Уфе , легальные лесорубы осваивают лишь 32% от того, что можно срубить, не нанося ущерб природе. А доля «черных лесорубов» от общего объема вырубок даже меньше одного процента — около 0,19.

— Ощущение, что у нас варварски вырубается лес, складывается из-за пиара эко-активистов и «черных лесорубов». По факту, леса в Башкирии столько, что мы не успеваем его пилить — образуется сухостой, который очень опасен летом, в период пожаров, — считает доктор экономических наук, автор новой программы развития леспрома Дмитрий Котов. — При этом штрафы для нелегалов очень высоки. Это связано с тем, что лес фактически принадлежит не республике, а Российской Федерации

По разработанной учеными программе, даже этот мизерный процент нелегальных вырубок предлагают сократить в два раза. Связано это будет также с новым федеральным законом о сборе сухостоя, который Госдума уже готова принять в первом чтении. Закон отделит «черных лесорубов», фурами вывозящих лес, от тех, кто просто пришел за дровами.

Закон разделит «черных лесорубов» от тех, кто пришел в лес за дровами и сухостоем

Вопрос 3: Большая часть лесозаготовщиков и переработчиков не платит налоги

Основной объем крупных перерабатывающих и заготавливающих лес предприятий зарегистрированы под Уфой. Это значит, что налоги они платят не там, где реально находится вырубка леса, а по месту юридической регистрации предприятия.

Тем не менее, бюджет республики все же пополняется. Каждый рубль, вложенный республикой в леспром, возвращается в казну 2,48 рубля налогов. Сейчас наиболее привлекательны для ведения бизнеса Уфимский и Белорецкий районы, где зарегистрирована большая часть предприятий, а лес добывается в отдаленных районах.

— Эту ситуацию надо исправлять. Согласно программе, в республике планируется создать четыре лесозаготовительных центра: на северо-востоке, в центре, на юго-востоке и в Зауралье. Новые предприятия получат господдержку и деньги на покупку техники, — пояснила руководитель Центра экономических исследований Диляра Гамилова.

Штрафы для нелегальных лесорубов очень высокие, а реальная стоимость дерева — низкая

Вопрос 4: Промышленность выиграет, а вместо леса останутся пеньки

Промышленникам новая программа развития, безусловно, на руку. Например, около двух миллиардов рублей из казны республики направят на создание новых производств, которые будут перерабатывать доски в топливные гранулы, фанеру и мебель. Республику поддержит и бюджет страны — за счет его средств на покупку техники и модернизацию заводов и фабрик выделят 72,2 миллиарда рублей.

Но стратегия порадует и экологов.

— Сейчас площадь лесовосстановления чуть меньше, чем зона вырубки. Но восстанавливается лес стихийно. А мы планируем, что вместо каждого спиленного дерева высадят новое, да не простое, а ценной породы, — пояснил Дмитрий Котов.

А еще в Башкирии намерены подсчитать весь бесхозный лес — лишь по предварительным оценкам его около 140 гектаров. Будут учтены редкие породы, определены районы, где лучше всего развивать туризм.

— Сейчас в республике решают проблему рекреационных лесов. Часть леса, например, возле Павловского водохранилища, принадлежит сельхозугодьям, это значит, там нельзя строить. Но эта земля давно уже считается местом отдыха, а не сельского хозяйства, — поясняет автор проекта Дмитрий Котов.

Через десять лет в Башкирии появятся новые современные производства и логистические центры

Вопрос 5: Быть дровосеком непрестижно

Зарплаты в лесопромышленном секторе, и правда, не очень большие. По данным «Башстата» на январь 2018 года, средняя зарплата у работников лесной сферы около 16,6 тысяч рублей, тогда как по Башкирии средний заработок составляет 30 тысяч.

— Проект «Социальный лифт» позволит работникам лесного хозяйства по-другому взглянуть на себя. Он направлен на повышение статуса профессии. Мы намерены поддерживать молодых специалистов — выделять им землю под строительство и обучать, — пояснили авторы новой программы развития.

Поддерживать рабочих будут совместно Минлесхоз и Министерство семьи, труда и соцзащиты населения. К 2030 году 45% работников станут профессионалами в какой-то из сфер. А в 2019 году в Башкирии планируют создать научный центр лесного хозяйства. На его строительство из казны республики выделят 226 миллионов рублей. Ученые не знают, какие из областей науки в десятилетней перспективе пригодятся, а какие — нет. Поэтому в Институте будут изучать и лесохимию, и генную модификацию саженцев, а молодые ученые смогут получать гранты на свои проекты.

Программа развития лесной промышленности будет утверждена в мае Вопрос 6: На реализацию программы не хватит денег

Программа развития леспрома до 2030 года действительно затратна. Ее авторы, сотрудники Института стратегических исследований, лишь примерно подсчитали, что она потребует 78 миллиардов рублей инвестиций — четыре из них вложат власти Башкирии.