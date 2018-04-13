«Отказ от западных технологий — вопрос цены и качества»

«Отказываться от западных технологий надо было давно, и, в принципе, мы это уже делаем. Например, на Дальнем Востоке строится завод „Звезда“ для морских нефтегазовых работ, на Сахалине строится завод для сжижения газа. Мы сейчас осваиваем новые технические средства и технологии, и я уверен, что в ближайшие годы ликвидируем имеющееся отставание, тем более, что этому сейчас благоприятствует повышение цен на нефть. Это не значит, что надо отказаться от всего прямо сейчас. Нет, надо сохранять те контакты, которые благоприятны для нашей страны, и постепенно замещать их новыми собственными технологиями и техническими средствами.

Не скажу, что мы сильно отстаем от Запада, просто есть некоторые вещи, например, в арктических ледовых условиях, которые мы не были готовы делать. Мы открыли месторождение „Победа“ в Карском море, там работали совместно с норвежцами и американцами, но после введения санкций они еле дотерпели, чтобы довести эти скважины до проектного решения, бросили все на полпути. У нас возникли сложности с испытанием скважин, потому что тогда мы рассчитывали на их технические средства. Но тем не менее мы получили там нефть, и поставили это месторождение на баланс. В море Лаптевых мы пробурили скважины своими средствами, правда на острове, и тоже эти запасы поставили на баланс.

Да, где-то мы отстаем, например, при испытании скважин. Также у нас не было необходимости промышленно внедрять технологии, связанные с освоением низкопроницаемых коллекторов, я имею в виду сланцы. Они, в принципе, у нас давно были, мы умеем это делать, просто надо поставить на промышленный поток. Мы уже добываем аналог сланцевой нефти в Баженовской свите, просто не было необходимости вкладывать большие деньги в это направление, поскольку имелись большие нефтегазовые месторождения в Сибири в более простых отложениях, где требовались более простые технологии. Но сегодня сланцевая нефть стоит на повестке дня, значит будем развивать.

Не думаю, что западные компании захотят уйти с нашего рынка, например, „Шлюмберже“, которая работает у нас уже несколько десятков лет, в первую очередь, как сервисная компания. Не думаю, что она станет отказываться от „золотых яиц“, и даже если введут санкции, они будут пытаться их обходить, где это возможно. А если невозможно, значит уйдут, а мы заместим. Может на первых порах с некоторым уроном.

Я не думаю, что мы сильно зависим от той же компании „Шлюмберже“. Могу привести в пример Туркмению , где они захватили весь рынок. Сначала завоевали его дешевой стоимостью сервисных работ, а затем стали диктовать свои цены. Но Туркмения — это не Россия с точки зрения развития технологий. У нас бы такое не прошло и никогда не пройдет. Да, на первых порах они предложили нам интересные технологии, которые мы покупали, пользовались их услугами. Но сегодня практически у каждой нефтяной и газовой компании есть свои технологии, предложенные уже нашими специалистами. И они вполне заменяют те технологии, которые в свое время предлагала „Шлюмберже“, хотя эта компания в принципе очень развита и активно работает на мировом рынке.

Кончено, если говорить в целом об отказе от западных технологий, то на данном этапе некоторый урон мы можем понести. Но при этом мы уже можем обходиться и своими средствами. Мы продолжаем бурить скважины, продолжаем проводить геофизические работы, в том числе в сложных условиях — на Дальнем Востоке и в наших северных морях. Может некоторые вещи мы будем делать менее качественно, чем западные компании, но в принципе, мы все делаем сами — и поиск ведем, и разработку месторождений. Это лишь вопрос цены и качества. Пока может мы не достигли уровня лучших компаний, но решаем эту задачу.

Конечно, на то, чтобы полностью заместить западные технологии уйдет не один день, а год-два как минимум, чтобы устранить основные препятствия. Но это все преодолимо, главное — воля и инвестиции».