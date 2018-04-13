Посольство США не стало комментировать возможный ответ России на санкции 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В посольстве США в Москве считают преждевременным комментировать предлагаемый российскими депутатами ответ на американские санкции, заявила РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан.
Ранее в пятницу главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Они включают запрет и ограничения на ввоз сельхоз продукции США и государств-сторонников их политики, затрагивают закупку лекарственных средств в этих странах, запрещают участие представителей США в приватизации имущества на территории РФ, а также приостанавливают сотрудничество между Россией и Америкой по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
"Было бы преждевременным комментировать законопроект", — сказала Калан.