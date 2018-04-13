Почти полмиллиарда рублей потратили на покупку коммунальной техники в Ростовскую область

Средства выделили из резервного фонда, сообщает министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер . На эти деньги для нужд коммунальных служб Ростовской области было поставлено 329 единиц техники и три многофункциональные самоходные установки класса амфибия. По словам чиновника, практика отлично себя показала и в нынешнем году будет продолжаться. Также на выделенные средства была закуплены материалы для замены наиболее аварийных участков водопроводных и канализационных сетей. Государственная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» разработана министерством ЖКХ для снижения потерь на водопроводных и тепловых сетях. Сейчас она успешно применяется в регионе.