Торговлю речной рыбой временно запретят в Нижегородской области

15 апреля в Нижегородской области стартует операция «Курс на нерест». Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на региональный комитет госохотнадзора.

В ведомстве напомнили, что законом установлены ограничения на любительское и спортивное рыболовство на водоемах с 15 апреля по 15 июня. Также в это время действует запрет на промышленный вылов рыбы. Разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста.

Кроме того, в указанный период запрещается продавать речную рыбу. В регионе пройдут рейды по пресечению незаконной торговли.

Комитет госохотнадзора Нижегородской области разместил своем сайте карту-схему нерестовых участков.

Сообщить о фактах браконьерства можно по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон»: (831) 433-22-11, 8-800-200-99-25, — а также на сайт службы.