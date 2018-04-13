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Водоканал благоустроит участки зимнего ремонта на гостевом маршруте ЧМ
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Водоканал благоустроит участки зимнего ремонта на гостевом маршруте ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
С 16 апреля Водоканал начинает восстанавливать участки, которые были разворочены осенью и зимой. Благоустройство затронет гостевые маршруты ЧМ-2018 и квадрат улиц Виз-Бульвар — Московская — Гурзуфская — Токарей. Зимой здесь был перекопан 71 участок.
«Для полного восстановления благоустройства на каждом участке необходимо выполнить устройство щебеночного основания, обрезать края асфальтового покрытия, заасфальтировать участок. Работы проводятся на проезжих частях, тротуарах, внутридомовых территориях, газонах, внутридомовых проездах. Газоны восстанавливаются растительным грунтом с посевом семян. Восстановление малых архитектурных форм, ограждений, детских площадок происходит после полного восстановления участка», — говорится в сообщение.
На улицу ежедневно будут выходить по 7 бригад, которые будут заниматься благоустройством, и в каждой из них будет аварийный автомобиль, погрузчик, дорожные катки и самосвал.
Все работы будут завершено до 15 мая, при этом перекрывать дороги для автомобилистов и пешеходов не планируется. Максимум, что может произойти: сужение проезжих частей.
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