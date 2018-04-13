ФТС планирует с 2019 года оснащать транзитные грузы радиометками для контроля за ними

"В ЕС есть своя система транзита, мы создаем ее на качественно новых принципах. [Рассматриваются] самые интеллектуальные трекеры, которые европейцы пока не используют, или «умные» пломбы, то есть системы геопозиционирования, системы, которые позволяют контролировать грузовой отсек, транспортные средства. Это просто новый уровень работы, на который мы хотим выйти через год", — сказал Давыдов.

Он отметил, что в такие электронные метки можно заложить информацию, необходимую для таможни, Россельхознадзора или другую.

Ранее он сообщал, что Европейский регион Всемирной таможенной организации работает над тем, чтобы транзитные европейская и евразийская системы могли быть сопряжены. Планируется рассмотреть этот вопрос и с точки зрения программных и электронных устройств.