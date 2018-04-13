Ещё
ФТС планирует с 2019 года оснащать транзитные грузы радиометками для контроля за ними
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФТС планирует с 2019 года оснащать транзитные грузы радиометками для контроля за ними 

ТАСС 2 часа назад
СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) с 2019 года может начать оснащение транзитных грузов, следующих через РФ, специальными электронными метками, которые будут содержать информацию о грузе и помогать отслеживать его, сообщил в пятницу первый замруководителя ведомства Руслан Давыдов журналистам на Конференции руководителей таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации в Сочи.
"В ЕС есть своя система транзита, мы создаем ее на качественно новых принципах. [Рассматриваются] самые интеллектуальные трекеры, которые европейцы пока не используют, или «умные» пломбы, то есть системы геопозиционирования, системы, которые позволяют контролировать грузовой отсек, транспортные средства. Это просто новый уровень работы, на который мы хотим выйти через год", — сказал Давыдов.
Он отметил, что в такие электронные метки можно заложить информацию, необходимую для таможни, Россельхознадзора или другую.
Ранее он сообщал, что Европейский регион Всемирной таможенной организации работает над тем, чтобы транзитные европейская и евразийская системы могли быть сопряжены. Планируется рассмотреть этот вопрос и с точки зрения программных и электронных устройств.
ТАСС: последние новости
Железную дорогу в Туву могут построить к концу 2023 года В ГУФСИН рассказали о колонии, куда могут направить Улюкаева Дворкович: позиция по дивидендам РЖД будет представлена Медведеву в ближайшие дни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств99
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»129
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны151
Украина пригрозила России по газу251
Умер юморист Андрей Жмакин54
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение