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Запрет на закупки ПО из США для госнужд не будет катастрофой, заявили в ГД
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Запрет на закупки ПО из США для госнужд не будет катастрофой, заявили в ГД 

РИА Новости 2 часа назад
Запрет на закупки ПО из США для госнужд не будет катастрофой, в РФ уже нельзя закупать импортное ПО при наличии российского аналога — депутат
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