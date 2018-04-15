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Власти Серпуховского района считают, что полигон «Лесная» не закроют
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Власти Серпуховского района считают, что полигон «Лесная» не закроют 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В администрации Серпуховского района Подмосковья считают, что полигон твердых коммунальных отходов «Лесная» закрыт в ближайшее время не будет, несмотря на решение суда.
В минувшую среду арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Серпуховского района к ООО «Скайвей», эксплуатирующему полигон ТКО «Лесная», о запрете эксплуатации полигона. Решение суда вступит в законную силу по истечении месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. Митинг с требованием закрыть полигон прошел в субботу в Серпуховском районе.
"Вынесено решение для того, чтобы успокоить народ, как вариант, чтобы поменьше народу пришло на митинг. А потом собственники свалки, минэкологии подают апелляцию, и все это дезавуируется", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что машины с мусором продолжают заезжать на полигон, в день приходит около 200 фур. «За две недели ввезено было мусора столько, сколько один город Серпухов вырабатывает за целый год», — отметили там.
Администрация Серпуховского района также беспокоится о том, что рядом со свалкой есть 30 гектаров свободных земель, где, как рассказали в пресс-службе, два года назад подмосковное правительство хотело «построить мусоросжигательный завод и расширить немного свалку». Тогда прошел митинг против этого. Районная администрация выступила против и изменила категорию земель: если это были земли под свалку, теперь это земли промышленные, на них нельзя свалку размещать, но это, мы понимаем, в любой момент может поменяться", — полагают власти района.
Министерство экологии, как пояснили в пресс-службе администрации Серпуховского района, сейчас занимается дегазацией совместно с австрийской компанией. «Она ведется, хотят вывести факел. Мы связывались с австрийскими специалистами, нам сказали, что факел у нас будет гореть еще 15 лет ближайшие», — заметили в пресс-службе.
Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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