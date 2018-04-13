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Выдрин: Бжезинский запустил шутку о столкновении Украины с Россией и сам в нее поверил
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Выдрин: Бжезинский запустил шутку о столкновении Украины с Россией и сам в нее поверил 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Мне приходилось с Бжезинским несколько раз интимно за рюмкой хорошего напитка обсуждать вопросы и я не смог не задать ему еще в 90-ые годы вопрос, за счет чего он сделал вывод, что независимая Украина будет блокировать восстановление Российской империи. Он мне ответил, что это была шутка. Но ее так часто стали повторять в России и на Украине, что он в нее поверил», — рассказал Выдрин.
Он заявил, что во всех книгах Бжезинского 10% составляет издевка, 10% — ирония и 80% — пропаганда.
«С его подачи, как человека, который ненавидел Россию, мечтал столкнуть Россию и Украину, заставить людей сталкиваться лбами, враждовать между собой, была запущена эта шутка», — отметил Выдрин.
Он подчеркнул, что в разговоре с ним Бжезинский отметил, что его слова об Украине были скорее пропагандистским вбросом, чем научным выводом.
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