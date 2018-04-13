Уникальный проект Baltic Sea Food представят в Пскове на этногастрономическом форуме

ПСКОВ , 13 апреля. / ТАСС /. Уникальный международный проект Baltic Sea Food ("Продовольствие Балтийского региона") представят в Пскове на этногастрономическом форуме «Вкус без границ», который пройдет в регионе с 19 по 21 апреля. Об этом сообщила ТАСС руководитель центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская.

"В рамках международного этногастрономического форума будет представлен международный проект Baltic Sea Food. Уникальность в том заключается, что 11 стран участвуют в этом проекте, и Россия представлена только Псковской областью . Ключевые получатели поддержки будут наши фермеры, рестораторы, представители туристической сферы региона. Предусмотрено их обучение, участие в выставках, формирование дистрибьюторских цепочек, создание электронной платформы для продажи фермерских продуктов, формирования гастрономических брендов", — пояснила собеседница агентства.

Она также добавила, что участие в проекте Baltic Sea Food поможет псковским фермерам в продвижении своих товаров, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. «Фермеры имеют хороший продукт, но у них страдает упаковка. То есть комплекс мероприятий будет на адаптацию упаковки, на маркетинг, на продвижение на рыках фермерских продуктов. Наши фермеры в течение двух-трех лет будут участвовать в мероприятиях проекта, тем самым они смогут адаптировать, оптимизировать свой продукт и быть конкурентоспособными на рынках как минимум Прибалтики», — отметила Ярлыковская.

Проект Baltic Sea Food реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». Распоряжение о реализации этой программы на территории России подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в 2017 году. На реализацию соглашения направлены средства федерального бюджета в размере 4,4 млн евро в качестве российского взноса в программу трансграничного сотрудничества. Для субъектов страны, входящих в состав СЗФО, такой формат межрегионального сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов регионального значения, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

В проекте Baltic Sea Food участвует 15 организаций из 10 Балтийских стран. Проект реализуется с 1 октября 2017 до 30 сентября 2020 года. Его бюджет составляет почти €2,5 млн На реализацию запланированных мероприятий в течение ближайших трех лет на территории Псковской области будет выделено более €50 тыс.