В библиотеке №101 состоялось первое мероприятие из цикла «Космоса безбрежный океан»

Как сообщает администрация учреждения культуры, в библиотеке №101 ученики 2 класса ГБОУ Школа №2036 приняли участие в увлекательном мероприятии, посвященном первому полету человека в космос.

«Ребята получили представление о космосе и планетах, послушали увлекательный рассказ о буднях космических станций и посмотрели небольшой фильм», — рассказала главный библиограф библиотеки Татьяна Пестова . По ее словам, ребята с головой окунулись в истории космонавтики.

Более того, ребята приняли участие в викторине с каверзными вопросами. Но и это их не смутило. Ребята справились со всеми вопросам, а затем смастерили даже летающую тарелку.