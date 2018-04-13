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В библиотеке №101 состоялось первое мероприятие из цикла «Космоса безбрежный океан»
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В библиотеке №101 состоялось первое мероприятие из цикла «Космоса безбрежный океан» 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Как сообщает администрация учреждения культуры, в библиотеке №101 ученики 2 класса ГБОУ Школа №2036 приняли участие в увлекательном мероприятии, посвященном первому полету человека в космос.
«Ребята получили представление о космосе и планетах, послушали увлекательный рассказ о буднях космических станций и посмотрели небольшой фильм», — рассказала главный библиограф библиотеки Татьяна Пестова. По ее словам, ребята с головой окунулись в истории космонавтики.
Более того, ребята приняли участие в викторине с каверзными вопросами. Но и это их не смутило. Ребята справились со всеми вопросам, а затем смастерили даже летающую тарелку.
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