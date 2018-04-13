Онищенко: РФ продолжит сотрудничество с США в науке и образовании, несмотря на санкции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. / ТАСС /. Сворачивание российско-американского сотрудничества в области науки и образования на фоне новых санкций США в отношении России не планируется, совместные программы в этих сферах продолжат развиваться. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в Ростове-на-Дону первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Это ни в чьи планы не входит Наоборот, будет делаться все для того, чтобы это [сотрудничество] продолжалось и наращивалось. Потому что то, что сегодня происходит, решает не американский народ, это решает привыкшая к глобальному доминированию вашингтонская элита", — сказал Онищенко, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сокращения совместных российско-американских программ в науке и образовании.

По его словам, наука и образование сегодня не остаются за рамками глобальной политики, однако ориентированы «на непреходящие ценности».

"Мы недавно приняли в Госдуме закон о дополнительных полномочиях Российской академии наук , который закрепляет за ней право прямых международных отношений. Это уже обрело хлесткое название «научная дипломатия». Буквально 16 апреля в Москве пройдет шестая конференция по ВИЧ и СПИД, к нам приезжают американские ученые, которые будут выступать с докладами, лекциям Все это будет развиваться", — добавил собеседник агентства.