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Онищенко: РФ продолжит сотрудничество с США в науке и образовании, несмотря на санкции
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Онищенко: РФ продолжит сотрудничество с США в науке и образовании, несмотря на санкции 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Сворачивание российско-американского сотрудничества в области науки и образования на фоне новых санкций США в отношении России не планируется, совместные программы в этих сферах продолжат развиваться. Об этом сообщил ТАСС в пятницу в Ростове-на-Дону первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко.
"Это ни в чьи планы не входит Наоборот, будет делаться все для того, чтобы это [сотрудничество] продолжалось и наращивалось. Потому что то, что сегодня происходит, решает не американский народ, это решает привыкшая к глобальному доминированию вашингтонская элита", — сказал Онищенко, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сокращения совместных российско-американских программ в науке и образовании.
По его словам, наука и образование сегодня не остаются за рамками глобальной политики, однако ориентированы «на непреходящие ценности».
"Мы недавно приняли в Госдуме закон о дополнительных полномочиях Российской академии наук, который закрепляет за ней право прямых международных отношений. Это уже обрело хлесткое название «научная дипломатия». Буквально 16 апреля в Москве пройдет шестая конференция по ВИЧ и СПИД, к нам приезжают американские ученые, которые будут выступать с докладами, лекциям Все это будет развиваться", — добавил собеседник агентства.
6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на «злонамеренную деятельность» правительства РФ. Согласно разъяснениям минфина, активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. Американцам также запрещено поддерживать какие-либо деловые отношения с фигурантами перечня. МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.
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