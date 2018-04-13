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Тюменские производители выставят продукты в Китае
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Тюменские производители выставят продукты в Китае 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Китай поедут представители тюменских компаний «Абсолют», «Слада», «Юнигрэйн» и «Фабрика печенья». Свою продукцию они представят на международной выставке в Хуайане
Представители тюменских предприятий, помимо презентации своих товаров, проведут переговоры с потенциальными инвесторами, рассказали в «Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области». Кроме этого, они обсудят возможную выставку тюменских производителей в Шеньчжене, а также осмотрят павильон российских продуктов питания в Шанхае.
«Пройдут встречи с дистрибьюторами, оптовыми компаниями и торговыми сетями Китая с целью налаживания каналов сбыта тюменских продуктов питания», — говорит замдиректора департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков.
Визит продлится до 21 апреля.
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