В психоневрологическом диспансере КБР завершили первую за 40 лет реконструкцию

НАЛЬЧИК , 13 апреля. / ТАСС /. В Кабардино-Балкарии закончили реконструкцию одного из корпусов психоневрологического диспансера стоимостью 18 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

"Завершена реконструкция одного из наиболее изношенных корпусов ГБУЗ (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения — прим. ТАСС) «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР, где капитальный ремонт не проводился более сорока лет", — говорится в сообщении.

На капитальный ремонт из резервного фонда президента РФ Кабардино-Балкарской Республике выделили около 18 млн рублей.

"Реконструкция… на протяжении десятков лет оставалась неразрешимой проблемой. Сейчас дело сдвинулось. Мы продолжим изыскивать средства, чтобы привести в надлежащий порядок все здания диспансера", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения КБР Марата Хубиеав.

Психоневрологический диспансер состоит из расположенных на обширной территории пяти лечебных корпусов 1973-1975 годов постройки и здания поликлиники. В медучреждении обслуживаются примерно 3,5 тыс. пациентов в год.