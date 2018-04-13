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Умер 24-летний юморист ТНТ
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Умер 24-летний юморист ТНТ 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
В ночь на 11 апреля внезапно скончался участник нескольких юмористических программ на ТНТ Андрей Жмакин. Как в социальных сетях сообщили его близкие, парня не стало прямо на улице. Андрей возвращался после судейства региональной лиги КВН. Причиной смерти, по информации СМИ, стала сердечная недостаточность.
Поклонники уже приносят соболезнования родным Андрея на его страничках в социальных сетях. Юмористу было всего 24 года — как рассказывают его друзья, в последнее время он ничем не болел и ни на что не жаловался.
Публикация от Andrey Zhmakin (@zhmakinandrey)
6 Апр 2018 в 12:29 PDT  Широкой публике юморист стал известен после участия в «Comedy Баттл» на ТНТ. Также он снимался и в нескольких других проектах телеканала.
Позитивный и, кажется, всегда улыбающийся молодой человек не раз признавался в любви к своему делу.
«Просто нравится то, что делаю. Кому еще нравится его работа? Вот прям, чтобы каждый раз с удовольствием! Я уверенно могу сказать: «Это я люблю». Будучи за кулисами, автором проекта или на сцене — я кайфую каждое мгновение!»
У Андрея Жмакина осталась четырехлетняя дочка.
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