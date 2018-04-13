Ещё
В рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России» состоится День Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России» состоится День Москвы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
С 30 мая по 1 июня в столице состоится XII Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России». Его главной темой станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».
В рамках мероприятий форума Департамент здравоохранения Москвы организует для горожан экскурсии в Центры здоровья и отделения профилактики, а также проведет круглые столы на тему формирования здорового образа жизни. 31 мая в Международный день борьбы с табакокурением состоится специальная акция, приуроченная к этому дню.
Кроме того в рамках форума пройдут различные отраслевые и межотраслевые конференции, научно-практические симпозиумы, лекции и мастер-классы. Участники и гости смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, с программами по развитию по развитию физкультуры и спорта. Специалисты расскажут о развитии инфраструктуры туризма и культурного досуга, а на экспозициях, посвященных здоровому питанию, расскажут о продовольственном сырье и пищевой продукции, соответствующих его принципам.
"Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов, и всех, кто выбирает здоровье", — сообщили в пресс-службе форума.
Организаторами форума «Здоровье нации — основа процветания России» выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения России при поддержке правительства Москвы.
Вести.Ru: последние новости
Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро Сербия готова на компромисс по Косову В МГУ появится кафедра этнополитологии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств101
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»136
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны156
Умер юморист Андрей Жмакин56
Украина пригрозила России по газу253
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение