В Куркине пройдет массовый субботник

Поворники чистоты приведут в порядок бульвар на Куркинскоми шоссе, 17.

Вместе с сотрудниками коммунальных служб неравнодушные горожане уберут мусор и сухие ветки, прогребут газоны. Старт работам будет дан в 10.00. Перчатки, мешки для мусора и прочий инвентарь выдадут на месте.

Напомним, что жители СЗАО могут провести субботник креативно и поучаствовать в конкурсе фотографий «Весна. Субботник. СЗАО».

— Достаточно прийти на субботник в своем районе, ударно потрудиться и запечатлеть самый яркий или даже креативный момент своей работы. Чем больше оригинальных снимков вы сделаете, тем больше шансов на победу. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегом #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018. И не забудьте указать название своего района, — пояснили в пресс-службе префектуры СЗАО.

В прошлом году фотоконкурс поддержали более 2,5 тысяч жителей. (ск)