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В Куркине пройдет массовый субботник
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В Куркине пройдет массовый субботник 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Поворники чистоты приведут в порядок бульвар на Куркинскоми шоссе, 17.
Вместе с сотрудниками коммунальных служб неравнодушные горожане уберут мусор и сухие ветки, прогребут газоны. Старт работам будет дан в 10.00. Перчатки, мешки для мусора и прочий инвентарь выдадут на месте.
Напомним, что жители СЗАО могут провести субботник креативно и поучаствовать в конкурсе фотографий «Весна. Субботник. СЗАО».
— Достаточно прийти на субботник в своем районе, ударно потрудиться и запечатлеть самый яркий или даже креативный момент своей работы. Чем больше оригинальных снимков вы сделаете, тем больше шансов на победу. Фотографии необходимо опубликовать в социальных сетях «Инстаграм», «Фейсбук» или в «ВKонтакте» до 30 апреля включительно, обязательно сопроводив их хэштегом #Чистыйсзао2018 и #ВеснаСубботникСЗАО2018. И не забудьте указать название своего района, — пояснили в пресс-службе префектуры СЗАО.
В прошлом году фотоконкурс поддержали более 2,5 тысяч жителей. (ск)
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