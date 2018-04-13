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Россия может прекратить поставку США двигателей для ракет Atlas V и Antares
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Россия может прекратить поставку США двигателей для ракет Atlas V и Antares 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В случае принятия закона об ответных мерах на санкции США Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Atlas V и Antares, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Американцы постоянно заявляют, что от их санкций серьезно страдает наша экономика, сильно преувеличивая «урон». Посмотрим, как их Atlas V будут летать без наших ракетных двигателей РД-180, а Antares — без РД-181", — сказал Бондарев.
РИА Новости: последние новости
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