Россия может прекратить поставку США двигателей для ракет Atlas V и Antares

"Американцы постоянно заявляют, что от их санкций серьезно страдает наша экономика, сильно преувеличивая «урон». Посмотрим, как их Atlas V будут летать без наших ракетных двигателей РД-180, а Antares — без РД-181", — сказал Бондарев.