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«Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России»
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«Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«Ростелеком» выступил генеральным партнером седьмой ежегодной Премии «Блогер Года. Центр России».
В конкурсе приняли участие более тысячи участников из всех регионов Центрального федерального округа. Церемония награждения победителей, которая состоялась в «Шереметев Парк Отеле» в Иваново, собрала более 400 гостей. Для проведения мероприятия «Ростелеком» обеспечил беспроводной бесшовный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на территории около тысячи квадратных метров.
Александр Абрамков, вице-президент — директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Основную долю услуг наша компания оказывает конечным потребителям. Мы находимся с ними в постоянном общении, и уровень взаимопонимания напрямую зависит от точности, ёмкости и простоты речи. Поэтому мы с удовольствием поддержали конкурс, который ставит целью поднять качество печатного слова. Для нас это возможность заявить журналистам и блогерам, что «Ростелеком» всегда готов к сотрудничеству. Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать такую нужную сейчас Премию».
Михаил Шор, организатор Премии «Блогер Года. Центр России»:
«В 2018 году «Блогер Года» шагнул за привычные границы. Конкурс набрал такую популярность, что мы приняли решение пригласить к участию не только блогеров, но и журналистов со всего Центрального федерального округа. Таким образом Премия охватила все возможные источники информации — от микро— и видеоблогов до профессиональных статей и телепрограмм».
Беспроводной доступ в интернет в общественных местах давно стал необходимой нормой. Пакет услуг «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» ориентирован на бизнес, связанный с большим наплывом клиентов, например, заведения общепита, отели или торговые центры. Он позволяет обратиться к посетителю через стартовую страницу доступа, информируя о спецпредложениях, акциях или меню. Эта же площадка может быть передана под рекламу сторонним компаниям. Обязательная регистрация пользователей позволяет провести анализ аудитории чтобы, к примеру, скорректировать политику продаж. Оставить заявку на подключение услуги можно любым удобным способом: на сайте «Ростелекома», в ближайшем Центре продаж и обслуживания клиентов или по бесплатному телефону «Горячей линии» 8-800-200-3000.
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