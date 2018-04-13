Аэропорты Костомукши и Сортавалы реконструируют за счет ФЦП 

На развитие малой авиации в Карелии вложат более 190 млн рублей.
В двух райцентрах Карелии — городах Костомукша и Сортавала — планируют реконструировать аэропорты, сообщает ТАСС.
Сделают это за счет федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона. Бюджетные инвестиции составят более 190 млн рублей, сообщил в пятницу и. о. заместителя министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Андрей Наумов.
По его словам, в 2019-2020 годах в двух районных центрах планируется отремонтировать взлетно-посадочные полосы (ВПП), реконструировать аэровокзалы, модернизировать свето-сигнальное оборудование, обустроить заправочные комплексы и др. Сейчас посадочные площадки не используются.
Также на маршрутах планируется использовать самолеты вместимостью до 55 человек. Власти рассматривают возможность покупки воздушных судов ТВС-2. Стоимость их составляется 150 млн рублей, уточнил представитель министерства. В настоящее время в регионе пассажирские перевозки на местных линиях есть только на маршруте Петрозаводск — остров Кижи в период закрытия навигации.
Отмечается, что ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» правительство России одобрило в июне 2015 года. Цель программы — развитие и реализация экономического потенциала республики. В задачу включены: повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития.
По материалам: ptzgovorit.ru