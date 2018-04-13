Эксперты: новое качество городских агломераций поможет удержать кадры в Сибири

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Регионы Сибири смогут удержать молодые, креативные кадры на своих территориях с помощью качественного развития городских агломераций. Для этого необходимо создавать привлекательную городскую среду, интересные глобальные проекты и вовлекать людей в процесс управления городами. Такое мнение высказали эксперты на круглом столе Красноярского экономического форума «Городские агломерации и крупные города Сибири: как запустить перезагрузку?».

"Ключевая задача — конкуренция за людей. Именно поэтому мы запустили проект по созданию комфортной городской среды во всей России … Продолжающееся пока непонимание на уровне, к сожалению, многих градоначальников того, что ключевой капитал в развитии их агломераций и городов — это люди, это креативная талантливая молодежь, нас пока оттягивает назад", — сказал на обсуждении замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис

По его словам, согласно опросу, 65% россиян сначала выбирают город, а потом работу. «Городские руководители, мы слишком спокойно относимся к сложившейся ситуации, мы обязаны детально анализировать потоки. Нам важны не просто метры жилья, а в какой среде это жилье находится», — подчеркнул он.

Барьеры сибирских городов

Генеральный директор Ассоциации сибирских и дальневосточных городов Михаил Зайцев сообщил, что для регионов Сибири и Дальнего Востока возможность создания агломераций ограничивается небольшим количеством крупных центров, пространственной изолированностью многих городов и неразвитыми транспортными коммуникациями.

По его мнению, форсированное создание агломераций, в том числе в регионах Сибири, за счет стягивания населения к крупным городам и транспортным магистралям может быть опасным.

Для качественного развития таких территорий необходимо налаживать интенсивное взаимодействие между населенными пунктами, расширять сеть автодорог, создавать единую инфраструктуру, рынок труда и единое информационное пространство, считает Зайцев.

Идеи регионов

На решении транспортного вопроса сосредоточились власти Красноярска. По словам заместителя главы города Вячеслава Полищука, трудовая маятниковая миграция в пределах Красноярской агломерации ежедневно доходит до 100 тыс. человек, пассажиропоток ежегодно будет расти на 10-15%.

Власти города намерены создать более 20 транспортно-пересадочных узлов, первый из них под названием «Северное шоссе» сможет обслуживать около 17 млн пассажиров в год. Поток грузового транспорта по основным магистралям снизит создание самого крупного в регионе распределительного продовольственного центра «Фуд-Сити Красноярск» площадью около 40 га, рассказал Полищук.

Будущее Томской агломерации связано с созданием «Томской долины по технологиям», рассказал замгубернатора региона Андрей Антонов

"К нам ежегодно приезжает практически 40 тыс. студентов, есть отток… Нет глобальных вызовов, а включенность наших вузов, компаний должна быть на глобальном уровне, им должно быть интересно участвовать в глобальных проектах… Томск Новосибирск становятся пилотами в рамках реализации стратегии научно-технологического развития России, это создание цифровых полигонов для отработки технологий и включения наших малых инновационных компаний в цепочку больших игроков, мы должны заняться трансфером технологий", — пояснил он.

Новосибирская область готова к кооперации, сказал гендиректор Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов. Там планируют сократить отток кадров за счет формирования ТОРа, модернизации транспортного каркаса, формирования системы расселения и зонирования социальных объектов, инженерной инфраструктуры и системы рекреации.

Эксперты также добавили, что необходимо внести изменения в федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». По их словам, нужен «субъект для принятия общеагломерационных решений». Сейчас из-за нехватки ресурсов и конфликта интересов муниципалитетов и региона сложно построить, например, совместный водопровод и более крупные совместные объекты инфраструктуры.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.