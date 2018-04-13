Обладающая ядерным оружием Спарта может быть очень опасной

Российская экономика была по своему размеру меньше экономики штата Техас еще до введения Вашингтоном последних наиболее смертоносных санкций. Она стала еще меньше и пустилась до уровня экономики стран Бенилюкса после обвала рубля на 10 процентных пунктов на этой неделе, и это самое резкое падение российской валюты с конца 1990-х годов. Опираясь на подобную слабую экономическую базу, Россия Владимира Путина пытается представить себя в качестве сверхдержавы мирового класса, как нового хозяина Ближнего Востока. Она настаивает на своем «праве осуществлять контроль» (droit de regard) над бывшей царистской территорией, как если бы это было ее естественным правом. Странно то, что кто-то вообще готов поверить в подобное геостратегическое позиционирование России.

Еще более суровая правда состоит в том, что г-н Путин растратил свалившиеся с неба доходы, возникшие в период гиперцикла высоких цен на сырьевые товары, а также до конца использовал то, что оставалось от советского промышленного и инженерного наследия, превратив таким образом российскую потемкинскую экономику в лишенный будущего тупик (cul de sac).

Он (пока) добивается успеха, поддерживая своего союзника в Сирии , однако это мало что может сказать нам о глобальном балансе сил. Не составляет особого труда предоставить поддержку с воздуха режиму, наземные силы которого уже находятся на месте в том случае, если вы готовы безжалостно подвергать ковровым бомбардировкам мирных жителей.

Мучительные колебания Запада отражают полностью оправданные сомнения по поводу борьбы Сирии в трех направлениях и салафитской альтернативы. Слишком легко совершить ошибку и принять это за слабость.

Кремлю доставляет удовольствием называть западные санкции блошиным укусом. Но теперь ситуация изменилась. «Эти меры превращаются в инструмент реальной экономической войны», — сказал российский премьер-министр Дмитрий Медведев

Семеро обозначенных русских попали под санкции США

Документ Министерства финансов , в котором были объявлены новые санкции — с целью «наказать за зловредную деятельность в глобальном масштабе» — производит довольно странное впечатление, но одновременно он представляет собой смертельную угрозу для путинской олигархии и почти провоцирует внутренний дворцовый переворот со стороны Siloviki в Кремле.

Дерипаска назвал санкции «необоснованными, смешными и абсурдными».

Новым в этих санкциях является то, что они нацелены на ранее выпущенные ценные бумаги. Предыдущие меры, принятые в 2014 году, оказали неверное воздействие, поскольку они были направлены только на новые выпуски, и в результате из-за уменьшения количества бондов их цена возрастала, что вполне устраивало иностранных инвесторов. По словам Тима Эша (Tim Ash) из компании Bluebay Asset Management, возникало такое чувство, что возникшие препятствия можно будет обойти.

Дерипаска — олигарх из олигархов и всегда в центре интриг

Принятые недавно меры превратили названные выше компании в международных парий, как в этом убеждается сегодня компания «Русал». Она была исключена из списка Лондонской биржи металлов. А цена ее акций на бирже в Гонконге на этой неделе упала на 58%.

Но это лишь предвкушение того, что ожидает представителей российской корпоративной элиты, поскольку проводимое Мюллером расследование открывает всю ужасную правду о киберагрессии Кремля против политической системы Соединенных Штатов. Что бы ни хотел делать — или отказывался делать — Белый дом, политика теперь приводится в движение разгневанным Конгрессом, намеренным отомстить за то, что некоторые сенаторы называют русским Перл-Харбором.

Ни один американец не может иметь какие-либо дела с попавшими под санкции компаниями и организациями, и ни один европеец не может действовать спокойно, не спровоцировав при этом действия Министерства финансов США в соответствии с положением о «вторичных санкциях», если у них есть какие-либо коммерческие отношения с Соединенными Штатами. Расположенная в Бельгии компания Euroclear сразу же заявила о том, что будет соблюдать санкционный режим.

Министерство финансов США способно очень глубоко проникать в международную долларизированную платежную систему и имеет в своем распоряжении элитное спецподразделение, члены которого обладают навыками того, что называется методом «сжимающейся петли удава» (boa constrictor). Китайские банки могут пройти в образовавшуюся брешь и дать России кредит (за соответствующую цену), но даже они будут колебаться.

Теперь инвесторы могут столкнуться с такой ситуацией, при которой любой олигарх может стать мишенью, а любые русские активы — включая суверенные облигации — могут оказаться под давлением и быстро потерять в цене. При этом возникает риск коллективного бегства от такого рода активов. Никто не хочет оказаться в ловушке распродажи по сниженным ценам. Акции Сбербанка за последние два дня потеряли 17%, хотя он и не находится в санкционном списке.

Россия в течение последних нескольких месяцев является фаворитом для фондов, работающих на развивающихся рынках, поскольку цены на сырую нефть марки Брент восстановились до уровня 70 долларов за баррель. Инвесторы совершили большую ошибку и не учли политические риски, но они были не одиноки.

Компания Standard & Poor's повысила в феврале кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня BBB, посчитав российские национальные финансы достаточно крепкими для того, чтобы «абсорбировать шоки, которые могут возникнуть в случае введения более жестких санкций». Это суждение будет подвергнуто очень серьезному испытанию.

Российский вице-президент Аркадий Дворкович обещал спасти попавшие под санкции компании, и это означает, что государство в случае необходимости покроет долги частных фирм и государственных компании.

Г-н Путин потратил огромные доходы от нефти в период с 2005 по 2014 год на чрезмерно амбициозную программу перевооружения

Однако Резервный фонд уже иссяк и был закрыт в декабре прошлого года. Большая часть оставшихся 67 миллиардов долларов в Фонде национального благосостояния тоже будет потрачена. Кремль будет вынужден использовать 453 миллиарда долларов из валютных резервов Центрального банка . «Если санкции будут действовать достаточно долго и будут расширены, то этой подушки может не хватить», — такая оценка была дана в передовой статье газеты «Ведомости»

Очевидно, что эта страна в ближайшее время не столкнется с финансовым кризисом. Плавающий курс рубля выполнил роль амортизатора, когда цены на нефть обрушились. Баррель нефти должен был стоить 115 долларов для того, чтобы можно было сбалансировать бюджет в головокружительные дни 2013 года. Однако 2017 году эта планка была опущена до 70 долларов за баррель.

Бюджетный дефицит составляет скромные 2% ВВП, однако вызывает сомнение то, что Россия сможет профинансировать любой дефицит, если все суверенные облигации будут добавлены в санкционные списки, поскольку она не имеет функционирующего внутреннего рынка бондов. В целом Россия выдержала этот удар. Однако теперь она может столкнуться с «неостагнацией», если позаимствовать выражение у бывшего британского посла сэра Эндрю Вуда (Andrew Wood). Она оказалась внутри подпитывающего самого себя нисходящего цикла, и при этом инфраструктура разрушается, а молодые мозги покидают страну.

Глубокая рецессия 2015 года и 2016 года, возможно, уже завершилась, однако доходы на душу населения застряли на уровне 8800 долларов, а заработная плата в промышленности меньше, чем в восточной части Китая , не говоря уже о Польше . Постсоветская конвергенция с Западом застопорилась. Нет никакой новой модели роста для 21-го столетия.

Российский ВВП на душу населения в последние годы сокращается

Решительный план в отношении автаркии и импортозамещения, который Путин начал реализовывать три года назад для сокращения зависимости от поставок импортных товаров — 80% экспорта в период бума, — не принес особых результатов. Зависимость от зарубежных сельскохозяйственных машин должны была совратиться на 56% в 2020 году, а в области инженерного оборудования — на 34%. Ничего подобного не происходит. Импорт станков и другого оборудования продолжает расти.

Россия по-прежнему остается заложником нефти и природного газа. Энергоносители пока позволяют поддерживать терпимый уровень жизни, однако американская сланцевая нефть полностью изменила глобальную нефтяную промышленность, и Америка на любое повышение цен на нефть отвечает резким увеличением количества новых буровых установок. Это стало главным структурным направлением развития. Производственные затраты в России увеличиваются, поскольку старые нефтяные месторождения в Западной Сибири ежегодно сокращаются на 3% — 5%. Министерство энергетики предупреждает о том, что производство может уменьшиться наполовину к 2035 году, если не будет значительного роста инвестиций.

В ближайшее время произойдет резкое увеличение производства в Америке сжиженного природного газа (СПГ), и это лишит г-на Путина возможности определять цены в Европе. Ему удалось получить цену в 12 долларов за миллион британских тепловых единиц в 2012 году. А сегодня природный газ стоит 5 долларов, хотя объемы его продажи увеличиваются. Это вызвано длинной тенью глобального рынка СПГ. К середине 2020-х годов другие мощные силы будут действовать. Электомобили, судя по всему, смогут совершить рывок; стоимость аккумуляторных батарей понизиться значительно, что позволит ветряной и солнечной энергетике получить преимущество над газом; цены на углеводороды вырастут до разумных уровней, поскольку будет ощущаться влияние Парижского соглашения по климату. К тому времени работающая на ископаемом сырье промышленность будет выглядеть усталой.

Г-н Путин в период с 2005 года по 2014 год потратил значительные российские доходы от продажи нефти на чрезмерно амбициозную программу перевооружения. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ), российский военный бюджет в 2014 году вырос на 8,1% в реальных величинах и еще на 15% в финальном и безумном 2015 году, когда экономика уже начала сокращаться. Министр финансов Алексей Кудрин подал в отставку и предупредил о том, что это разрушит страну — именно так все и произошло.

Россия тратит на оборону больше, чем США Россия увеличила свой флот новых боевых самолетов дальнего радиуса действия Су-34, а также количество батарей зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на обнищание российской провинции. Это совпало с беспечным разоружением Запада, и ситуация стала еще сложнее из-за европейской политики жесткой экономии.

Подобная рассогласованность создала окно возможности, которым и воспользовался г-н Путин. Это окно скоро закроется. Россия больше не может позволить себе такие военные расходы, тогда как Запад быстро перевооружается.

Разумеется, Спарта, обладающая ядерным оружием и находящаяся под властью деспотического лидера с тоталитарными пропагандистскими инструментами, может быть очень опасной. Но, пожалуйста, не называйте путинизм успешным.