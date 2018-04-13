В незаконно торгующих алкоголем ларьках в Ижевске будут отключать электричество

Ижевск. Удмуртия . В ларьках и павильонах Ижевска начнут отключать электричество. Это касается тех торговых точек, которые находятся в неустановленных местах, содержатся в ненадлежащем виде и где незаконно продают алкоголь, сообщает пресс-служба города.

Кроме того, с нарушителями прекратят договоры аренды либо не будут их продлевать после окончания срока договора.

Так, претензии предъявили к двум киоскам на улицах Школьной и Фруктовой, а также к торговым павильонам по улице Базисная, 25, улице Красноармейская, 132, улице Коммунаров, 202 и другим.

На месте снесенных павильонов будут устанавливать остановки.