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В Сызрани изъяли тонны нелегального табака, который выпускали мигранты из Китая, Молдовы и Украины
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В Сызрани изъяли тонны нелегального табака, который выпускали мигранты из Китая, Молдовы и Украины 

Волга Ньюс 2 часа назад
По данным источника в правоохранительных органах, оба цеха контролировали одни и те же хозяева. Организаторов, предположительно, четверо, все они — местные жители. Они и имели четкое деление на участки: склад, производство, комнаты отдыха и приема пищи. По периметру обоих цехов были установлены камеры видеонаблюдения.
Контрафактный табак изготавливали при помощи дорогостоящего импортного оборудования, в цехах наладили полный производственный цикл выпуск сигарет и папирос. Сбывался товар на территории нескольких регионов под видами известнейших брендов. Среди прочих — Winston.
В ходе спецоперации были задержаны 10 граждан России, Китая, Молдовы и Украины, а также изъято около 25 тонн сырья и несколько десятков тонн готовой продукции.
По признанию одного из работников, в день им удавалось сделать примерно 120-150 коробок (при смене из трех человек), за это им должны были заплатить $1200 в месяц. Впрочем, проработав месяц, зарплату никто из работников получить не успел — их задержали раньше.
По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого сырья, готовой продукции, а также оборудования составляет примерно 600 млн рублей.
Сейчас материалы по факту производства контрафактной табачной продукции передали в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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