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Ученики районной школы познакомились с космонавтом
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Ученики районной школы познакомились с космонавтом 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
5 апреля в Доме журналистов космонавт Геннадий Иванович Падалка рассказал о том, как проходит жизнь на космическом корабле. На встрече присутствовали ученики пятого класса школы № 1279.
Сначала школьники посмотрели фотографии планеты Земля из космоса. Потом с помощью ускоренного видео они совершили пролёт по космическому кораблю и посмотрели, как отмечают день рождения космонавты. Начальник отдела ЦНИИ машиностроения Российского космического агентства Анатолий Иванович Папуша и конструктор Альберт Николаевич Никитин рассказали о том, как создавать космические корабли, про трудности, которые приходилось преодолевать в разное время, встречая космонавтов на Земле при приземлении. Также показали документальный фильм о вездеходе «Синяя птица» (шнекороторный снегоболотоход). Эта поисково-спасательная техника может вывезти космонавтов из любой точки приземления. До сих пор ни в одной стране мира нет похожей машины, и она до сих пор работает.
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