«ВСМПО-Ависма» предупредила о рисках при введении ответных санкций против США

Обсуждаемые законодательные инициативы могут негативно повлиять на работу корпорации «ВСМПО-Ависма» , сообщили RNS в пресс-службе корпорации.

«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титановая рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации», — сообщили в компании.

Корпорация является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок. Корпорация сотрудничает с ведущими автопроизводителями мира, в том числе в США

«Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — отметили в пресс-службе корпорации.