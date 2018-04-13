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«ВСМПО-Ависма» предупредила о рисках при введении ответных санкций против США
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«ВСМПО-Ависма» предупредила о рисках при введении ответных санкций против США 

Rambler News Service 39 минут назад
Обсуждаемые законодательные инициативы могут негативно повлиять на работу корпорации «ВСМПО-Ависма», сообщили RNS в пресс-службе корпорации.
«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титановая рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации», — сообщили в компании.
Корпорация является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок. Корпорация сотрудничает с ведущими автопроизводителями мира, в том числе в США.
«Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — отметили в пресс-службе корпорации.
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