Фирму из Талдомского района оштрафовали на 20 тыс. рублей за препятствование проверке 

ООО «Инженерный центр „Профит“ из Талдомского района Подмосковья не представило необходимых документов для проверки соблюдения фитосанитарного законодательства, за это фирму оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В феврале 2018 года управление должно было проводить проверку в отношении ООО „Инженерный центр „Профит“ на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере карантина растений. В адрес юридического лица направили уведомление о сроках проведения проверки, необходимости прибытия законного представителя организации и перечень документов, необходимый для проведения проверки. Но в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил.
“По факту уклонения от проверки в отношении ООО „Инженерный центр „Профит“ был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления. Материалы дела направлены в судебный участок №256 Талдомского судебного района для привлечения юридического лица к административной ответственности. Решением мирового суда ООО „Инженерный центр „Профит“ привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей“, — отмечается в сообщении.