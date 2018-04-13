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Фирму из Талдомского района оштрафовали на 20 тыс. рублей за препятствование проверке
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Фирму из Талдомского района оштрафовали на 20 тыс. рублей за препятствование проверке 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
ООО «Инженерный центр „Профит“ из Талдомского района Подмосковья не представило необходимых документов для проверки соблюдения фитосанитарного законодательства, за это фирму оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
В феврале 2018 года управление должно было проводить проверку в отношении ООО „Инженерный центр „Профит“ на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере карантина растений. В адрес юридического лица направили уведомление о сроках проведения проверки, необходимости прибытия законного представителя организации и перечень документов, необходимый для проведения проверки. Но в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил.
“По факту уклонения от проверки в отношении ООО „Инженерный центр „Профит“ был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления. Материалы дела направлены в судебный участок №256 Талдомского судебного района для привлечения юридического лица к административной ответственности. Решением мирового суда ООО „Инженерный центр „Профит“ привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей“, — отмечается в сообщении.
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