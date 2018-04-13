Парковочное место для инвалида организуют на Пушкинской улице

Управляющей организацией в соответствии с нормативными требованиями будет проведена разметка и вывешен соответствующий знак

В Совет депутатов городского округа Щербинка обратился житель (инвалид) по вопросам обустройства парковочного места с соответствующей разметкой и знаком на общей стоянке дома № 25 по улице Пушкинская.

Глава городского округа Щербинка Александр Цыганков инициировал обращение в Администрацию городского округа Щербинка и управляющую компанию.

Представителями Администрации городского округа Щербинка и управляющей организации ООО «Центр Технострой» совместно с заявителем осуществлен выход на место, определен участок для парковки автомобиля. Управляющей организацией в соответствии с нормативными требованиями будет проведена разметка и вывешен соответствующий знак при установлении положительной температуры в весенне-летний период.