Ещё
20 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъяли правоохранители у вологодских предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъяли правоохранители у вологодских предпринимателей 

Вологда.рф 59 минут назад
Фото: Вологда.рф
Еще столько же обнаружили в магазинах Великого Устюга. Проверки объектов, которые продают такой товар, ведутся по приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Всего в Вологодской области рейды на сегодняшний день затронули свыше 50 торговых точек.
Специалисты Управления Роспотребнадзора и полицейские обходят те магазины и торговые павильоны, где может вестись розничная торговля спиртосодержащей продукцией. В результате проверок составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, наложено 3 административных штрафа на общую сумму 36 000 рублей.
Также состоялось судебное слушание по иску вологжанина к владельцам интернет-ресурса, которые продавали алкоголь дистанционным способом. Напомним, на территории Российской Федерации реализация спиртосодержащей продукции таким способом запрещена. Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг интернет-сайтов для выявления продавцов, которые нарушают запрет. Наказанием за такие действия является административный штраф.
Вологда.рф: последние новости
Ремонт в будущих помещениях IT-куба планируется начать этим летом Узников фашистских концлагерей вспоминают сегодня в мире Вербное воскресенье отмечают сегодня православные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ162
Умер юморист Андрей Жмакин48
Украина пригрозила России по газу92
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски936
Москва продолжит усыхать
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение