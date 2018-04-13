20 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъяли правоохранители у вологодских предпринимателей

Специалисты Управления Роспотребнадзора и полицейские обходят те магазины и торговые павильоны, где может вестись розничная торговля спиртосодержащей продукцией. В результате проверок составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, наложено 3 административных штрафа на общую сумму 36 000 рублей.