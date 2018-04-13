20 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъяли правоохранители у вологодских предпринимателей 

Еще столько же обнаружили в магазинах Великого Устюга. Проверки объектов, которые продают такой товар, ведутся по приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Всего в Вологодской области рейды на сегодняшний день затронули свыше 50 торговых точек.
Специалисты Управления Роспотребнадзора и полицейские обходят те магазины и торговые павильоны, где может вестись розничная торговля спиртосодержащей продукцией. В результате проверок составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, наложено 3 административных штрафа на общую сумму 36 000 рублей.
Также состоялось судебное слушание по иску вологжанина к владельцам интернет-ресурса, которые продавали алкоголь дистанционным способом. Напомним, на территории Российской Федерации реализация спиртосодержащей продукции таким способом запрещена. Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг интернет-сайтов для выявления продавцов, которые нарушают запрет. Наказанием за такие действия является административный штраф.