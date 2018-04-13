СМИ Ирландии: Антироссийские санкции США угрожают бизнесу в стране

Издание Financial Times провело анализ ситуации на заводе цветной металлургии недалеко от ирландского города Лимерик , который принадлежит российской компании «Русал» . По его данным, компания на этой неделе уже проинформировала 450 сотрудников завода о введении санкций.

"Главный вопрос для Ирландии в том, будет ли нарушен канал поставок на завод из России из-за санкций США", — цитирует РИА выдержки из публикации издания.

Отмечается, что австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto, которая заявила о соблюдении режима санкций в отношениях с «Русалом» является основным поставщиком бокситов для ирландского завода.

"Неизвестно, как это отразится на заводе, и есть ли запасы боксита на месте, чтобы продолжать работу, несмотря на санкции", — говорится в статье.

Ирландское предприятие «Русала» — один из крупнейших поставщиков алюминия в Европу, что «вызывает опасения о дефиците в европейской алюминиевой индустрии».

По мнению главы торговой палаты города Лимерик Джеймса Ринга, любая угроза деятельности завода будет иметь огромные последствия для местных жителей.

"Когда видишь эти политические заголовки, которыми обмениваются Россия и США, то не связываешь их с таким небольшим местом, как Лимерик. Но реальность в том, что за такими политическими решениями стоят жизни людей, которые будут затронуты ими", — сказал Ринг.

Напомним, что 6 апреля США объявили о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.